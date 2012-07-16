Янукович і Азаров в Криму обговорили візит Путіна

"Робоча відпустка" триває

Президент України Віктор Янукович та прем’єр-міністр Микола Азаров обговорили результати 5-го засідання українсько-російської міждержавної комісії, а також шляхи реалізації прийнятих рішень. Як повідомляє урядовий портал, зустріч відбулась у Криму. Янукович перебуває на півострові у робочій відпустці. Засідання міждержавної комісії за участю президентів України та Росії Віктора Януковича та Володимира Путіна відбулось 12 липня у Лівадії (Ялта).

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