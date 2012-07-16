Єдиний підводний човен України готується зануритися

Найближчим часом Міністерство оборони України планує провести підводні випробування підводного човна ”Запоріжжя”, повідомив перший заступник начальника Генерального штабу Збройних сил віце-адмірал Ігор Кабаненко на прес-конференції в Києві.

”Вихід підводного човна "Запоріжжя" в море - це знакова подія, тому що з підводним човном відроджується цілий рід Військово-морських сил: підводні сили. Найближчим часом цей підводний човен планує зануритися, і будуть проведені ходові випробування в підводному положенні”, - сказав Кабаненко.

За його словами, після ходових випробувань ”Запоріжжя” буде введено в бойовий склад флоту.

25 квітня підводний човен вперше, починаючи з 1993 року, з використанням власної силової установки, в надводному положенні вийшов у Чорне море для проведення першого етапу ходових випробувань.

12 червня "Запоріжжя" вийшов у море на один день для проведення випробувань в надводному положенні.

Підводний човен увійшов до складу українських ВМС у 1997 році у результаті розділення Чорноморського флоту колишнього СРСР.

За 2001-2011 роки човен “Запоріжжя” був капітально відремонтований.