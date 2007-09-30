Невідомі на джипі вивезли ”на розмову” члена виборчої комісії і спостерігача

Сімферополь. 30 вересня. УНІАН. У смт Роздольне (Крим) члена дільничної виборчої комісії (від Компартії України) і спостерігача від Партії регіонів невідомі особи вивезли на джипі «на розмову».

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник Центру громадських зв`язків Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ.

«До виборчої дільниці під`їхав чорний мерседес (джип). З машини вийшли два кремезні молодики, з раціями у вухах», - повідомив О.ДОМБРОВСЬКІЙ. За його словами, хлопці вивели з дільниці члена виборчої комісії (представника КПУ) і одного спостерігача від Партії регіонів і повезли їх із собою.

Номер автомобіля вдалося зафіксувати. За словами начальника ЦГЗ, був введений план «перехоплення» для пошуку зниклих людей.

Поки міліція і прокуратура шукали їх, комуніст і «регіонал» повернулися на дільницю. Вони розповіли, що на джипі їх вивезли і провели з ними бесіду щодо того, як треба себе поводити. «Їм сказали, щоб поводилися правильно», - зазначив О.ДОМБРОВСЬКИЙ.

За його словами, вжито заходів для затримання джипа. Машина, за даними міліції, належить одному з комерційних банків Києва.

За словами О.ДОМБРОВСЬКОГО, незадовго до цієї події на дільницю зайшли люди – нібито представники газети «Свобода», і почали з`ясовувати стосунки з членами комісії. «Вони почали «строїти» членів комісії», - сказав О.ДОМБРОВСЬКИЙ. На що члени комісії порадили їм «не качати права». О.ДОМБРОВСЬКИЙ не виключив, що ця подія пов`язана з появою джипа, що відбулася згодом.

В цілому, зазначив начальник ЦГЗ, міліцією зафіксовано 4 порушення під час проведення виборів у Криму.