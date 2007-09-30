Члена комісії, яка видавала по 5 бюлетенів в одні руки, не усунено від роботи

Сімферополь. 30 вересня. УНІАН. Член виборчої комісії дільниці №10 у кримському місті Джанкой (округ №3), яка видавала по 5 бюлетенів в одні руки, продовжує роботу в комісії.

Як повідомив телефоном кореспонденту УНІАН член окружної виборчої комісії №3 Сергій КУЛИК, «опозиція відмовилася виводити її (жінку – УНІАН) зі складу дільничної комісії, а у представників коаліції не вистачило для цього голосів». За даними С.КУЛИКА, за виведення жінки зі складу комісії проголосували 6 членів окружкому, проти – 7.

При цьому, зазначає С.КУЛИК, жінка в своїй пояснювальній підтвердила факт видачі 5-ти бюлетенів в одні руки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в першій половині дня спостерігач від блоку «КУЧМА» затримав члена комісії дільниці №10 на місці злочину. За даними члена окружкому С.КУЛИКА, затримана жінка була включена в комісію від блоку «Наша Україна».

Територіальний виборчий округ №3 включає Джанкой, Армянськ, Красноперекопськ, а також Джанкойський і Красноперекопський райони Криму.