Київ. 30 вересня, УНІАН. За уточненими результатами Національного екзит-полу-2007, на позачергових парламентських виборах 30 вересня політичними партіями і блоками були отримані наступні результати: Партія регіонів – 35,3% голосів виборців, БЮТ – 31,5%, блок “Наша Україна-Народна самооборона” – 13,5%, Комуністична партія України - 5,1%, Блок Литвина набирає - 3,8%.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив директор фонду “Демократичні ініціативи” Ілько КУЧЕРІВ.

Не підтримали жодну політичну силу 2,9% виборців.

І.КУЧЕРІВ зазначив, що всього було опитано 16 тис. 443 респонденти, що репрезентують 33 млн. виборців України. Похибка – менше 2%.

Крім того, як свідчать результати Національного екзит-полу, Прогресивна соціалістична партія України набрала 1,5%, Всеукраїнське об’єднання “Свобода” - 0,9% голосів виборців, Комуністична партія України (оновлена) - 0,6%, Партія зелених України - 0,5%, Виборчий блок Людмили Супрун - Український регіональний актив - 0,3%, Партія вільних демократів - 0,2%, “Український Народний блок” - 0,2%, Партія національно-економічного розвитку України - 0,1%, блок “Християнський блок” - 0,1%, Селянський блок “Аграрна Україна” - 0,1%, “Блок партії пенсіонерів України” - 0,1%, Виборчий блок політичних партій “КУЧМА” - 0,1%, Всеукраїнська партія Народної Довіри - 0%, Блок “Всеукраїнська громада” - 0%.

По регіонах голоси виборців за ту чи іншу політичну силу виглядають наступним чином: Партія регіонів: Захід - 6,10%, Центр - 16%, Південь - 49,80%, Схід - 70,08%; БЮТ: Захід - 52,40%, Центр - 47%, Південь - 19,76%, Схід - 5,96%; “Наша Україна – Народна самооборона”: Захід - 29,25%, Центр - 17,40%, Південь - 5,98%, Схід - 3,20%; КПУ: Захід - 1,63%, Центр - 3,91%, Південь - 7,79%, Схід - 6,51%; Блок Литвина: Захід 3,12%, Центр 5,07%, Південь 4,54%, Схід 1,66%.