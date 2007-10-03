Прокуратура порушила справу за фактом використовування 42 га землі

Сімферополь. 3 жовтня. УНІАН. Джанкойською міжрайонною прокуратурою порушено кримінальну справу за фактом порушення земельних прав громадян, повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури АРК.

Директор джанкойського підприємства використовував 42 гектари чужої землі та збирав з них урожай - без укладення договорів оренди з господарями землі.

"140 тис.грн. збитків зазнали пайовики. Такий збиток розраховано згідно новій методиці, затвердженій постановою Кабінету міністрів 25 липня цього року", - кажуть у прокуратурі.

Порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Джанкойськой міжрайонною прокуратурою дії керівника кваліфіковані як зловживання службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків у вигляді матеріального збитку унаслідок використання земельних ділянок.