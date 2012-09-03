Автівка перекинулася в Криму - 4 поранених

4 людини отримали травми через перекидання автомобіля при в’їзді в селище Коктебель у Криму. Аварія сталася в неділю, 2 вересня, повідомила в понеділок прес-служба кримського управління МНС.

"Водій "Шкоди" не впорався з керуванням та виїхав на узбіччя дороги, автомобіль перекинувся", - йдеться в прес-релізі.

25-річний чоловік знаходився в стані алкогольного сп`яніня.

Окрім водія, в аварії постраждали 3 пасажирів автівки: чоловіки 23-24 років та 33-річна жінка. Мешканці Криму знаходяться в лікарні. Чоловіки в стані середнього ступеня важкості, жінка - у важкому стані.