Автівка перекинулася в Криму - 4 поранених
11:59, 03 вересня 2012Крым
3 0
За кермом п`яний водій
4 людини отримали травми через перекидання автомобіля при в’їзді в селище Коктебель у Криму. Аварія сталася в неділю, 2 вересня, повідомила в понеділок прес-служба кримського управління МНС.
"Водій "Шкоди" не впорався з керуванням та виїхав на узбіччя дороги, автомобіль перекинувся", - йдеться в прес-релізі.
25-річний чоловік знаходився в стані алкогольного сп`яніня.
Окрім водія, в аварії постраждали 3 пасажирів автівки: чоловіки 23-24 років та 33-річна жінка. Мешканці Криму знаходяться в лікарні. Чоловіки в стані середнього ступеня важкості, жінка - у важкому стані.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter