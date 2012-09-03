Яхта з українсько-російським екіпажем затиснута в льодах Арктики

Яхта "Скорпіус", українсько-російський екіпаж якої вже близько року здійснює навколосвітнє плавання навколо Південного і Північного полюсів, затиснута в арктичній крижаній пастці, повідомляють «Подробиці-ТБ».

При сильному пориві вітру брили льоду можуть зійтися і роздавити парусник, говориться в повідомленні. Члени екіпажа поки що не подавали сигналу SOS, проте підготувалися до евакуації.

"В Арктиці небезпека зберігається завжди, а в нашій ситуації особливо. Доки ми не вийдемо на чисту воду, небезпека зберігатиметься. Є позитивні тенденції, вітер посилюється, думаю, за 2-3 години спробуємо ще раз вирватися з цієї пастки крижаної", - сказав капітан судна Сергій Низовцев.

Якщо в Арктиці збережеться така сама погода, ”Скорпіус” може дрейфувати серед льодів близько місяця.

Яхта, що відправилася наприкінці вересня минулого року в полярну парусну експедицію навколо Південного і Північного полюсів, встановила світовий рекорд мореплавання на паруснику в Антарктиді - за дальністю заходу в море Росса. Вперше в світі парусна яхта змогла досягти 740 18’ південної широти і 1530 18’ західної довготи.

У планах експедиції здійснити також похід навколо Арктики, здійснивши таким чином вперше в світі дві полярні навколосвітні подорожі впродовж одного року. За тривалістю плавання експедиція займе, як передбачається, 2,5 року.