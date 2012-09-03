Україна та Росія ще не домовилися про делімітацію морів

Остаточні домовленості про делімітацію морського простору в Азовському і Чорному морях з Україною не досягнуті, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час виступу в МДІМО в суботу.

"Нічого не підписано. На жаль, нічого ще не підписано", - сказав Лавров, відповідаючи на запитання, чи відповідає дійсності інформація про те, що Тузла відійде Україні.

За його словами, робота з делімітації морського простору в Азовському і Чорному морях триває і з багатьох аспектів досягнуте взаєморозуміння.

"Остаточне рішення ще не прийняте", - підкреслив Лавров і запевнив, що інтереси як України, так і Росії будуть повністю забезпечені.

12 липня президенти Росії і України Володимир Путін і Віктор Янукович підписали спільну заяву про делімітацію морського простору в Азовському і Чорному морях.

Тоді деякі ЗМІ з посиланням на джерело в російській делегації повідомляли, що Москва і Київ на переговорах заздалегідь умовилися, що острів Тузла відійде Україні, а Росія збереже "право ключа" проходу суден через Керченську протоку.