Cуд постановив знести пляжно-розважальний комплекс у Криму

Понад 1000 "квадратів"

Господарський суд Севастополя прийняв рішення про знесення пляжно-розважального комплексу "Хорошо" на набережній парку Перемоги, повідомила прес-служба прокуратури міста. Суд в повному обсязі задовольнив позов прокурора Гагарінського району до приватного підприємства про звільнення самовільно зайнятої ділянки землі площею 1082,5 кв. м. "Пляжно-розважальний комплекс повинен бути знесений, земля має бути повернута у власність міської громади Севастополя", - кажуть у прокуратурі.

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