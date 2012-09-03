2 іранців зловили з підробленими візами в кримському аеропорту

Жінка і чоловік - громадяни Ірану - були притягнені до адміністративної відповідальності за знаходження в Україні по візах, термін дії яких витік більш як двадцять днів тому, іноземці попалися прикордонникам в неділю в аеропорту Сімферополя, повідомила прес-служба Азово-Чорноморського управління Державної прикордонної служби.

"При оформленні рейсу "Сімферополь - Стамбул "паспортні документи, надані двома громадянами Ірану, викликали підозру. Встановлено, що Посольство України в Ісламській Республіці Іран видало їм одноразові візи терміном на 30 днів, 10 липня іноземці прибули до України. В паспортах були проставлені підроблені штампи про продовження строку перебування ", - йдеться в прес-релізі.

Правоохоронці встановлюють контору, яка "продовжила" візи іноземцям.