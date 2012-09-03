Суд наказав повернути 43 га землі на узбережжі Чорного моря

Господарський суд Криму скасував розпорядження місцевої райдержадміністрації про надання у користування підприємцю для ведення сільського господарства земельної ділянки площею 42,5 га у прибережній захисній смузі Чорного моря на відстані 100 метрів від урізу води, повідомила прес-служба прокуратури республіки.

Суд задовольнив позов прокуратури Ленінського району.

"Він підтвердив доводи наглядового відомства про невідповідність розпорядження Ленінської РДА вимогам закону, яким встановлено пряму заборону щодо виділення землі у прибережних захисних смугах у власність чи користування для сільськогосподарських потреб та під житлову забудову", - йдеться в прес-релізі.