Янукович думає, що в Україні є свобода слова

Президент України Віктор Янукович називає заяви про недостатність свободи слова в Україні помилковим стереотипом.

”Однією із перешкод для розвитку медіа-простору в Україні є помилкові стереотипи про недостатність свободи слова в нашій країні. На мою думку, це пов`язано із браком об`єктивної інформації, як насправді виглядає ситуація”, - сказав він відкритті 64-го всесвітнього газетного конгресу та 19-го всесвітнього форуму редакторів в понеділок в Києві.

На переконання Януковича, Україні, незважаючи на радянську спадщину, вдалося досягти прогресу у розвитку свободи слова. ”Україна пройшла шлях, без перебільшення, від тотальної цензури до відкритого суспільства”, - зазначив глава держави.

На його думку, головним завданням у сфері медіа має бути визначено створення умов, коли вільна преса може ефективно розвиватися, бути незалежною від будь-якого контролю.