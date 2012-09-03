22 тисячі абітурієнтів зайшли у ВНЗ

14:00, 03 вересня 2012
Крым
6 0

Майже 50% - за кошти з казни

22 550 абітурієнтів поступили цього року у вищі навчальні заклади, розташовані на території Криму, майже половина вчитиметься за рахунок коштів державного і республіканського бюджету, повідомила в понеділок прес-служба кримського уряду.  

На денній формі - 14 670 чоловік, на заочній - 7 880 чоловік.  

Порівняння щодо кількості абітурієнтів з минулим роком Радмін не дає, в той же час, нагадує, що Міністерство освіти України в 2012 році посилило конкурсний набір і збільшило прохідний бал по профільному предмету з 124 до 140.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter