Австрійський симфонічний оркестр вперше виступить у Сімферополі

Концерт класичної музики у виконанні Австрійського симфонічного оркестру відбудеться вперше в Сімферополі в понеділок, 3 вересня. Початок - о 19-й. Вхід вільний, повідомила прес-служба Міністерства культури Криму.

Концерт організовано в рамках музичного проекту «Класичний вересень» і відбудеться в Сімферопольському музичному училищі ім. Чайковського. У програмі пролунають твори великих композиторів Вольфганга Моцарта і Йоганна Штрауса.

Планується, що оркестр у складі 50 музикантів дасть у Криму три концерти.