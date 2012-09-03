Австрійський симфонічний оркестр вперше виступить у Сімферополі
14:11, 03 вересня 2012Крым
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У програмі - Моцарт і Штраус
Концерт класичної музики у виконанні Австрійського симфонічного оркестру відбудеться вперше в Сімферополі в понеділок, 3 вересня. Початок - о 19-й. Вхід вільний, повідомила прес-служба Міністерства культури Криму.
Концерт організовано в рамках музичного проекту «Класичний вересень» і відбудеться в Сімферопольському музичному училищі ім. Чайковського. У програмі пролунають твори великих композиторів Вольфганга Моцарта і Йоганна Штрауса.
Планується, що оркестр у складі 50 музикантів дасть у Криму три концерти.
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