Крим відвідали 5 млн туристів

Крим з початку цього року відвідали близько 5 мільйонів туристів, що на 7% більше, ніж за аналогічний період 2011 року, повідомляє прес-служба Ради міністрів республіки.

Кримський прем`єр Анатолій Могильов заявив, що в регіоні пропорційно зростанню потоку курортників повинні збільшуватися надходження податків до бюджетів.

«Зростання турпотоку - це додаткове навантаження на медицину, комунальну сферу, дорожню інфраструктуру, тому користь для Криму повинна обчислюватися, виходячи не з мільйонів туристів, а з того, які доходи від сфери курортів надійшли до бюджетів. Це ті гроші, які витрачаються на підтримку і розвиток інфраструктури Криму», - сказав Могильов під час апаратної наради у понеділок.

У свою чергу, міністр курортів і туризму Криму Олександр Лієв заявив, що, за даними соцопитування, близько 80% людей, які відпочили на півострові, хотіли б повернутися на кримські курорти ще раз.

«Наприкінці серпня, коли туристи залишають Крим, ми опитали близько 5 тисяч чоловік, і дізналися їх враження про відпочинок. Переважна більшість хотіли б повернутися до Криму ще раз», - сказав Лієв.

Кримська влада розраховує на приїзд близько 6 мільйонів туристів у 2012 році.