Про порушення на виборах можна буде повідомляти SMS

Комітет виборців України із понеділка, 3 вересня, запровадив електронну карту порушень під час виборчої кампанії, повідомив керівник інформаційних проектів КВУ Віктор Килимар на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, карту розміщено на сайті КВУ, і вона постійно оновлюється в режимі реального часу.

"Інформація про порушення кандидатами в депутати, порушення з боку партій надходить до нас від наших спостерігачів, не перевіряється, а відразу виставляється на карту", - сказав Килимар.

За його словами, у день виборів 28 жовтня для швидкого реагування та зручності буде працювати SMS-лінія, по якій можна буде надсилати інформацію до КВУ про виявлені порушення.