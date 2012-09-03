Медведєв наказав "языку" наступати

Росія повинна займати «наступальну позицію» у поширенні російської мови у світі, заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв.

«Росспівробітництво приділяє велику увагу поширенню російської мови, число курсів російської мови зростає, і число слухачів зростає. Але їх, як і раніше, не так багато, як би нам хотілося. Не достатньо забезпечувати пропозиції, потрібно сприяти збільшенню попиту і займати більш наступальну позицію», - сказав Медведєв на нараді керівників представництв і представників Росспівробітництва у Москві.

На його думку, інтерес у світі до російської мови високий, і російська мова залишається засобом долучення до досягнень культури і науки, а також засобом міжнаціонального спілкування.

Медведєв підкреслив на важливості роботи з російськими співвітчизниками за кордоном і з глобальним «Русским миром».

За його словами, йдеться про усесторонній захист прав і інтересів цієї категорії громадян.

«Багато співвітчизників щиро і глибоко люблять свою історичну Батьківщину, хочуть підтримувати з нею зв'язок, готові по мірі сил допомагати Росії, і це настрій має знаходити відгук і підтримку з нашого боку», - сказав Медведєв.

Крім того, російський прем'єр зазначив, що Росія повинна бути конкурентоспроможною на ринку освітніх послуг.