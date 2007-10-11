Відвернуто 300 фактів незаконного виділення і надання в оренду землі

Сімферополь. 11 жовтня. УНІАН. У 2007 році Сімферопольською природоохоронною прокуратурою відшкодовано майже 1 млн. грн. втрат сільсько- і лісогосподарського виробництва та збитків природно-заповідному фонду.

За фактами порушень проти природи порушено 20 кримінальних справ, повідомляє прес-служба прокуратури.

Зокрема, наприкінці вересня була порушена кримінальна справа стосовно підприємця, який у комерційних цілях обладнав вхід до печери на території Ялтинського гірничо-лісового заповідника. Таким рукотворним удосконаленням завдано збитків природно-заповідному фонду на суму 20 тис. грн.

Також, слідчі природоохоронної прокуратури зайняті збором доказів вини посадовців виробничого кооперативу, які знищили понад 600 дерев і пошкодили близько 2 га родючого шару землі на території Лівадійської селищної ради.

Заходами прокурорського реагування відвернуто понад 300 фактів незаконного виділення і надання в оренду землі. "Стільки протестів внесено Сімферопольською природоохоронною прокуратурою на рішення органів виконавчої влади і місцевого самоврядування про розпорядження головним багатством півострова", - відзначає прес-служба.

Нагадаємо, у складі органів прокуратури Криму діє 29 прокуратур, серед яких спеціалізовані - такі, що займаються виключно питаннями дотримання природоохоронного законодавства, дві - Сімферопольська і Керченська міжрайонні природоохоронні прокуратури.