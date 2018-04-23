«Осінній бал хризантеми» в Криму (фото)

В Нікітському ботанічному саду (НБС) в Криму відкрився «Осінній бал хризантеми».

Хризантема – традиційна квітка для Південно-Східної Азії. В Японії хризантема – це квітка мудрості і довголіття.

Колекція хризантем НБС є найбільшою в СНД, що міститься у відкритому грунті. Культура хризантем спостерігається в НБС з 1812 року, селекція ведеться з 1939 року.

Цього року на виставці «Осінній бал хризантеми» представлено понад 260 сортів хризантем, з них 30 сортів - вперше. Всього в НБС висаджено 22 тисячі рослин. На виставці можна побачити хризантеми різні за розмірами, термінами цвітіння, кольором...

На «бал» можна буде потрапити до 17 листопада.

Фото Людмили Тузової/ УНІАН