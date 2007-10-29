Рекордний хабар за землю - 5 млн. дол.

Сімферополь. 29 жовтня. УНІАН. У Криму порушено кримінальну справу за вимагання 5 млн. дол. хабара за виділення землі.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків ГУ МВС України в АРК, зокрема, факт підбурювання посадовців однієї з будівельних фірм до дачі хабара в сумі 5 млн. дол. депутатам Привітненської селищної ради за вирішення питання про виділення земельної ділянки площею 25 гектарів виявили співробітники УБОЗ ГУ МВС України в АРК спільно з колегами з ГУБОЗ МВС України.

Під час передачі частині хабара в розмірі 100 тис. грн. зловмисники (двоє жителів Дніпропетровська) були затримані.

За фактом вимагання рекордного для України хабара прокуратурою м. Ялти АР Крим порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України.