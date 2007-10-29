У Криму ледь не вибухнув дім

Сімферополь. 29 жовтня. УНІАН. У Саках (Крим) сусіди запобігли вибуху газу у житловому будинку.

На четвертому поверсі сильно запахло газом, стурбовані сусіди підняли на ноги аварійну газову службу. Газівники, прибули на місце, але потрапити у квартиру не змогли. Запах газу, за словами сусідів, ставав все сильнішим.

Працівники аварійної газової служби перекрили вентиль на газовій трубі, яка вела до будинку, та викликали рятувальників. «У квартирі нікого не було. А на кухні на одній конфорці та в духовці були відкриті вентилі», - повідомляє Головне управління МНС України в АРК.

Скільки часу витікав газ, поки його відчули сусіди, ніхто не знає, проте завдяки їх пильності служби встигли своєчасно відреагувати.