Проїзд в маршрутках суттево подорожчає

Сімферополь. 29 жовтня. УНІАН. Проїзд в маршрутних таксі Сімферополя найближчими днями подорожчає в 1,5-2 рази.

Як повідомили УНІАН в прес-центрі Сімферопольської міської ради, відповідно до нових тарифів, в маршрутках тепер доведеться платити 1,50 грн., а ввечері та ніччю (з 20.00 до 5.00) – 2,00 грн. (раніше проїзд в маршрутках Сімферополя коштував 1 гривню – УНІАН).

«Ініціювали підвищення цін на проїзд автоперевізники міста. Вони надали на узгодження міській владі свої розрахунки обґрунтованості пропонованої вартості пасажирських перевезень», - зазначили в міськраді.

За даними міськради, з 2005 року тарифи на проїзд в маршрутних таксі не мінялися. «Фахівці, перевіривши надані розрахунки тарифів, погодилися з тим, що пропоновані перевізниками ціни економічно обґрунтовані. Підвищення платні автоперевізники мотивують, перш за все, тим, що з моменту останнього зростання цін на проїзд удвічі подорожчав газ, значно підвищилася вартість бензину, запчастин і ремонту автомобілів», - зазначили в міськраді.

Управлінням транспорту і зв`язку виконавчого комітету Сімферопольської міської ради був проведений моніторинг тарифів по містах України. Моніторинг показав, що в більшості міст тарифи на проїзд в маршрутних таксі становлять від 1,50 грн. і вище або в даний час розглядається питання підвищення тарифів.

«Крім того, нові тарифи розмежували за часом. Проїзд після 8-ї години вечора обійдеться в 2 грн. Таким чином, міська влада хоче стимулювати автоперевізників працювати ввечері довше», - додали в прес-центрі.

Підвищення тарифів не торкнеться пільгових категорій пасажирів. Сьогодні в міських автобусах з кількістю місць для сидіння менше 17-ти надається безкоштовний проїзд інвалідам війни та інвалідам 1-ї групи. А в автобусах з кількістю місць для сидіння більше 17-ти - інвалідам війни, інвалідам загального захворювання 1-ї та 2-ї групи, інвалідам по зору, учасникам бойових дій і учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС.