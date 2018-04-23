Крим: бійка за землю (фото)

У Сімферополі знову побоїща. Через землю.

Масова бійка між кримськими татарами та представниками будівельної фірми «Олві-Крим» сталася 1 листопада через землю, площею 2,5 гектарів, що на вулиці Балаклавській. Це вже не перша бійка за цю землю. 18 січня 2007 року там вже відбувалися такі сутички між кримськими татарами та будівельниками.

Кримські татари оселились на землі на Балаклавській торік у березні. Представники фірми ж стверджують, що це – їхня земля. Ніхто не має наміру йти на поступки...

Але повернімось до сутичок. Одинадцята ранку. На Балаклавську стягнуто молодиків та представників будівельної фірми, на території – кримські татари.

Молоді люди, якими керував представник будівельної фірми «Олві-Крим», намагалися звільнити від будівель землю, яку захопили кримські татари. Відбулася масова бійка. Люди кидали один в одного камінням. Представники фірми розтрощили так званий «будиночок» (невелика будівля кримських татар на самозахопленій території). Як стверджують очевидці, кілька чоловік травмовано.

На допомогу міліціонерам прибувають «Беркут», ЗМОП, Внутрішні війська МВС. Порядок на місці самозахоплення забезпечує практично весь особовий склад Сімферопольського міськуправління міліції (!).

Працівники міліції відтісняють представників будівельної фірми та молодиків, які брали участь у бійках.

На «полі бою» з`являються БТРи. Дійшло до шумових гранат. Правоохоронці, щоб заспокоїти натовп, здійснили декілька попереджувальних пострілів у повітря. Водночас, один із учасників конфлікту, демонструючи скривавлену ногу, стверджував, що його таки поранило таким пострілом. Дорогу перекрито. На дорозі – швидка допомога, МНС.... Подорожні запитують, що сталося, та знімають бійку на мобільні телефони. Словом, справжній бойовик...

На територію самозахоплення прибули представники керівництва Меджлісу кримських татар, потім керівники Криму – голова парламенту автономії Анатолій Гриценко та кримський прем`єр Віктор Плакіда. Керівництво Криму провело переговори з представником кримських татар Даніялом Аметовим. Після чого він закликав більшість кримських татар залишити територію. Люди розійшлися. Потім почали розходитися й правоохоронці, з території забрали БТРи.

Проте, на території залишилось кілька кримських татар, а також група правоохоронців. Начальник кримської міліції Анатолій Могильов аргументував це тим, що «ситуація вкрай вибухонебезпечна» й на території самозахоплення знову можливий конфлікт...

У кожного своя правда...

Як стверджує Анатолій Могильов, в цьому випадку не мають рації ні кримські татари, ні будівельники...

Будівельники переконані: правда на їхньому боці.

– Тут немає юридичних моментів, які забороняли б нам дії на цій території, на цьому будівельному майданчику, – каже адвокат будівельної фірми Олексій Древіцкий.

Кримський спікер вважає, що ці питання слід вирішувати не тут, за допомогою спецназу, а за круглим столом усім зацікавленим сторонам.

– Тут є проблеми і незаконного захоплення земельної ділянки, і є проблеми з компанією («Олві-Крим»). Сьогодні прокуратура розглядає факт законності передачі в оренду земельної ділянки. До врегулювання в судовому порядку цих фактів ухвалювати якісь рішення буде неправильно, – зазначив Анатолій Гриценко...

Це була запланована провокація, – стверджує перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

– Це була запланована провокація з боку тих, хто прийшов сюди сьогодні громити будинки кримських татар. Якийсь Гаркуша (представник фірми «Олві-Крим». – ред.), який нібито має право власності на цю землю, купив близько 400-500 молодих людей, студентів – думаю, ректорам треба з цим розібратися – і вони прийшли сюди бити кримських татар і громити їхні будинки. Зрозуміло, люди, зібралися, щоб захистити своє право на будівництво», – відзначив Рефат Чубаров. Він вважає, що мета була одна – відвернути увагу від масового «дерибану» кримської землі.

Це один із тих моментів, який відволікає від масштабного дерибану землі за останній місяць, поки що немає структурованої влади, – каже Чубаров.

– На Південному березі Криму масово роздають землі фірмам, які мають буквально 15-20 тисяч (гривень. – ред.) статутного фонду, і цим займаються на усіх рівнях влади – починаючи від сільських і селищних рад і закінчуючи Верховною Радою Криму, – заявив перший заступник голови Меджлісу.

Далі буде?