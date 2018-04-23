Як у Криму російське свято відзначали (фото)

4 листопада у Сімферополі низка проросійських громадсько-політичних організацій Криму провели «Російський марш» з нагоди Дня народної єдності – свята РФ.

Активісти партії «Російський блок», Російської общини Криму і Кримського козачого союзу зібрали на акцію понад тисячу осіб.

...мітингуючі

...і це

... "фан" Російської общини Криму

...козаки

На мітингу біля Верховної Ради Криму люди тримали в руках прапори Росії, Криму, Андріївські стяги, транспаранти із написами: «Русскому языку – государственный статус», «Освободим мать городов русских – Киев – от фашистской скверны», портрети Президента РФ Володимира Путіна, на яких зазначено: «За Родину! За Путина! За Русский блок!».

"За Родину! За Путина!"

Учасники акції критикували владу в Україні, порівнювали сьогоднішніх Президентів України і Грузії з псевдо-Дмитрієм.

Після мітингу учасники «Російського маршу» пройшли до пам`ятника полководцеві Олександрові Суворову.

...йшли з оркестром

"Русскому языку - государственный статус"

...а транспорт стояв

Біля пам`ятника Суворову відбулося покладання квітів і міні-мітинг.

"Слава великому Суворову!"- скандували активісти...

3 листопада прокуратура Криму повідомила, що суд заборонив громадським організаціям проведення масових акцій і маршів у Сімферополі 4 листопада. Але лідер кримської організації партії «Російський блок» Олег Родівілов стверджує, що ніхто не забороняв проводити марш у Сімферополі...

Фото Людмили Тузової/ УНІАН.