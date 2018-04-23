Як у Криму російське свято відзначали (фото)
«Російський марш» у Сімферополі... Мітингуючі порівнювали сьогоднішніх Президентів України і Грузії з псевдо-Дмитрієм... «За Родину! За Путина!»...
4 листопада у Сімферополі низка проросійських громадсько-політичних організацій Криму провели «Російський марш» з нагоди Дня народної єдності – свята РФ.
Активісти партії «Російський блок», Російської общини Криму і Кримського козачого союзу зібрали на акцію понад тисячу осіб.
...мітингуючі
...і це
... "фан" Російської общини Криму
...козаки
На мітингу біля Верховної Ради Криму люди тримали в руках прапори Росії, Криму, Андріївські стяги, транспаранти із написами: «Русскому языку – государственный статус», «Освободим мать городов русских – Киев – от фашистской скверны», портрети Президента РФ Володимира Путіна, на яких зазначено: «За Родину! За Путина! За Русский блок!».
"За Родину! За Путина!"
Учасники акції критикували владу в Україні, порівнювали сьогоднішніх Президентів України і Грузії з псевдо-Дмитрієм.
Після мітингу учасники «Російського маршу» пройшли до пам`ятника полководцеві Олександрові Суворову.
...йшли з оркестром
"Русскому языку - государственный статус"
...а транспорт стояв
Біля пам`ятника Суворову відбулося покладання квітів і міні-мітинг.
"Слава великому Суворову!"- скандували активісти...
3 листопада прокуратура Криму повідомила, що суд заборонив громадським організаціям проведення масових акцій і маршів у Сімферополі 4 листопада. Але лідер кримської організації партії «Російський блок» Олег Родівілов стверджує, що ніхто не забороняв проводити марш у Сімферополі...
Фото Людмили Тузової/ УНІАН.