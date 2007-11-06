Понад 20 чоловік затримано за опір міліції під час знесення будов на Ай-Петрі

Сімферополь. 6 листопада. УНІАН. Понад 20 чоловік, які чинили опір міліції при знесенні самовільних будов на плато Ай-Петрі, було затримано.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Центрі громадських зв`язків (ЦГЗ) Головного управління МВС України в Криму.

«Понад 20 чоловік, які чинили опір, затримано», - зазначили в ЦГЗ. Люди доставлені в Ялтинський міський відділ міліції, проводиться допит.

Як повідомили в ЦГЗ, порядок під час знесення самозахоплень на Ай-Петрі охороняли близько тисячі співробітників правоохоронних органів.

Даних про потерпілих під час знесення самозахоплень у міліції на даний момент немає.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на плато Ай-Петрі проводилося знесення самовільних будов.

Кримські татари стверджують, що під час «штурму» їх побили правоохоронці.

У міліції підкреслюють, що знесення проводилося на законних підставах, ситуація була спокійна, ніяких ексцесів не відбулося.

Голова Верховної Ради АРК Анатолій ГРИЦЕНКО схвалив знесення самовільних будов.