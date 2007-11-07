Екологи закликають створити заповідний об`єкт у Лисячій бухті

Сімферополь. 7 листопада. УНІАН. Екологи Криму закликають депутатів Щебетовської селищної ради ухвалити рішення про створення заповідного об`єкту, що включає всю Лисячу бухту в рамках меж запропонованого пам`ятника природи «Лисяча бухта».

В зв`язку з цим екологи закликають депутатів Щебетовської селищної ради відмінити своє рішення про дозвіл розробки проекту відведення під створення рекреаційного комплексу в Лисячій бухті.

Як повідомили УНІАН у Кримській республіканській асоціації «Екологія і світ», створення заповідного об`єкту дозволить одночасно «забезпечити збереження унікальної біорізноманітності і лімітоване рекреаційне використання».

Крім того, екологи звернулися до голови Верховної Ради АРК Анатолія ГРИЦЕНКА щодо необхідності створення в Лисячій бухті заповідного об`єкту.