Рушниця, з якої було поранено чоловіка на Аі-Петрі, виробляється лише для...

За словами протестуючих татар, їх на Ай–Петрі бійці кримського «Беркута» не лише побили, а й поранили з вогнепальної зброї одного з їхніх товаришів. Начальник міліції АРК Анатолій Могильов одразу поспішив запевнити, що куля, яку медики дістали з рани, не належить до міліцейської зброї. Мовляв, нехай татари шукають серед своїх винуватця пострілу з мисливської рушниці. Версію кримського генерала вчора спішно підтвердили в МВС. За словами начальника Департаменту зв’язків із громадськістю МВС Костянтина Стогнія, міліція встановлює особу, яка зробила постріл з мисливської зброї й поранила в живіт чоловіка. Більше того: заступник міністра МВС Василь Фатхудінов учора заявив, що не бачить «підстав для проведення службового розслідування». Втім їх бачить прокуратура...

Учора прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом нанесення тілесних ушкоджень одному з громадян на плато Ай–Петрі за ст. 121 ч.1 КК (умисне тяжке тілесне ушкодження). «У ході розслідування слідчі прокуратури встановлять, хто саме та з якої зброї здійснив постріл», — офіційно заявляють у прокуратурі АРК, пише "Україна молода".

Натомість з власних джерел «УМ» вдалося дізнатися, що про випадковий постріл самих татар тут, очевидно, не йдеться. Адже куля, що влучила татарину в живіт із близької відстані, була гумовою та з пижом. Стріляли з рушниці «Форт», яка в Україні простому смертному недоступна, бо виробляється лише на спецзамовлення силових структур, зокрема МВС. Прокуратура АРК уже подала запит на Вінницький зброярський завод «Форт», який, власне, й виробляє такі рушниці для спецпідрозділів МВС. Справа за малим: потрібне лише офіційне підтвердження виробника, що зброя саме цього заводу.

Зрозуміло, чому міліцейські керівники ледь не на кожному перехресті запевняють, що стріляли з мисливської рушниці. Адже якщо підтвердиться факт перевищення міліцією службових повноважень, скандалу та притягнення до відповідальності за «безмір» на плато не уникнути.