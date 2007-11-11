Крим: Погода не дозволяє задіяти ні рятувальні кораблі, ні авіацію...

Сімферополь. 11 листопада. УНІАН. На даний момент, незважаючи на те, що шторм зменшився на 1-3 бали (з 6-7 балів у Керчі на даний момент шторм зменшився до 4 балів, і в Севастополі з 7-8 шторм зменшився до 5-6 балів), вітер досягає 20 м/с, і погодні умови не дозволяють задіяти ні рятувальні кораблі, ні авіацію.

На чергуванні знаходиться вертоліт, пристосований для порятунку людей на воді, який готовий піднятися в повітря, як тільки дозволять погодні умови, навіть у нічний час, повідомляє Управління інформаційно-роз’яснювальної роботи та зв’зків із ЗМІ.

Скоординованими діями прикордонних військ України, віповднми службами Росії і Грузії, МВС України, Міністерства транспорту і зв`язку України і МНС України продовжуються пошуки 15 моряків з судна «Хач-Ізмаїл» (за припущенням громадян Індії і Сирії), що затонуло під Севастополем, і 8 громадян Росії із судна «Нахічевань», що затонуло у Керченській протоці.

Міністр МНС Нестор ШУФРИЧ знаходиться в Криму, де координує дії аварійно-рятувальних служб і керує рятувальною операцією в Керчі і Севастополі.

Він погодив з Міністром оборони України питання про виділення 200 моряків для огляду берега при пошуку потерпілих із грузинського судна.