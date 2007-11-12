Джемілєв: Незаконно зайняті кримськими татарами землі становлять 15%

Сімферополь. 12 листопада. УНІАН. Член Блоку “Наша Україна – Народна Самооборона”, лідер Меджлісу Мустафа Джемілєв каже, що кримські татари хочуть справедливості без огляду на національність.

За його словами, як повідомляє сайт блоку НУ-НС, “з приїздом до Криму віце-прем’єра Олександра Кузьмука розпочалося обговорення питання щодо створення спільної комісії з представників голови Верховної Ради, прем’єр-міністра Автономії, силових структур, прокуратури, СБУ та міліції”. “Ця комісія має вирішити питання власників відведеної кримської землі та її кількості, а також розслідувати факт самозахоплення земельних ділянок, оскільки заяви про звільнення самозахоплених земель – це неконструктивне рішення проблеми законного користування землі на Кримському півострові”, - зазначив М.Джемілєв.

Він відмітив, що “згідно з повідомленнями Рескомзему, незаконно зайняті татарами землі в Криму становлять 15%, навіть менше”. “Все інше закупили різні комерційні структури. У нас виникає запитання: звідки така вибірковість? Якщо жорстко ставитимуться до всіх – ми не проти. Закон скрізь повинен бути однаковим”, - каже він.