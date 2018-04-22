Кримські татари: ”Помремо за Батьківщину!” (фото)

Акції протесту триватимуть до тих пір, поки кримська влада не припинить ухвалювати "цинічні, знущальні рішення"..."Ми владі спокою не дамо", - кажуть кримські татари...

У Сімферополі пройшов мітинг кримських татар проти "дискримінаційної політики влади Криму й беззаконня міліції". "Ми владі спокою не дамо", - підкреслив перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Учасники акції прийшли на площу з вигуками «Крим – наша Батьківщина! Помремо за Батьківщину!» Протестуючі. Близько трьох тисяч Ленин спостерігає... ДАІ теж... Учасник акції... Національна атрибутика Важливо, щоб влада зробила кроки для стабілізації ситуації, заявив лідер Меджлісу Мустафа Джемілєв. Фото Людмила Тузова/ УНІАН.

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