Введено в обіг ювілейну монету ”200 років курортам Криму” (фото)

Сьогодні, 28 листопада, Національний банк України вводить в обіг ювілейну монету "200 років курортам Криму" номіналом 5 гривень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацбанку, монета присвячена 200-річчю кримської наукової курортології, яка поклала початок освоєнню курортних багатств Криму.

Художник і скульптор – Святослав Іваненко. Монету виготовлено з нейзильберу, якість – "спеціальний анциркулейтед", маса – 16,54 г, діаметр – 35,0 мм, тираж – 35 тисяч штук. Гурт монети – рифлений.

На аверсі монети розміщено напис півколом: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, під яким – малий Державний Герб України, зображено cучасний санаторій на тлі мальовничої природи Південного узбережжя Криму та написи – 5 ГРИВЕНЬ/2007, а також логотип Монетного двору Нацбанку.

На реверсі монети ліворуч зображено хіміка Фелікса Де Серра (який у 1807 році здійснив перший аналіз сакських грязей) на тлі озера, угорі праворуч – бювет, під яким напис – 1807/РІК/САКСЬКІ ОЗЕРА, а також герб Автономної Республіки Крим. Угорі півколом розміщено напис: ПОЧАТОК ОСВОЄННЯ КУРОРТІВ КРИМУ.

"Одним з головних лікувальних ресурсів півострова, який привернув увагу як вчених медиків, так і представників державної влади, є сакські лікувальні грязі, перші кроки з вивчення лікувальних властивостей яких були зроблені на початку XIX століття", - кажуть у прес-службі Нацбанку.

Ювілейна монета є дійсним платіжним засобом України й обов’язкова до приймання без будь-яких обмежень за її номінальною вартістю до всіх видів платежів та для зарахування на розрахункові рахунки, вклади, акредитиви і для переказів.