Джемілєва не відпустять?

7-9 грудня - Курултай (національний з`їзд) кримських татар. Одним із головних питань першої сесії нинішнього Курултаю стане обрання керівних органів Меджлісу, а також обговорення останніх резонансних подій на півострові, що безпосередньо стосуються кримських татар – насамперед, подій на плато Ай-Петрі.

Чи піде Мустафа Джемілєв з поста голови Меджлісу? Це питання стало активно обговорюватися в пресі після слів самого Джемілєва на прес-конфренції, зібраній після ай-петрінських подій. «Я сподіваюся на успіх. Все-таки, може, іншого главу Меджлісу ми поставимо?» - сказав тоді лідер Меджлісу...

Перший заступник голови Меджлісу Рефат Чубаров в ефірі телепрограми журналіста Лили Буджурової (увечері 6 грудня) відповів і на запитання: чи піде з посади Джемільов.

- ...Бажання Мустафи Джемілєва наполягти на зміні голови - воно дуже сильне. Різні групи делегатів пропонують йому різні рішення цієї проблеми, - зазначив Чубаров.

- Чи можливо, що на цьому Курултаї головою Меджлісу стане інша людина - не Мустафа Джемілєв? - поцікавилася Буджурова.

- Я не виключаю такого рішення, яке буде компромісом між бажанням, вимогою Мустафи Джемілєва - він теж делегат Курултаю і може взяти самовідвід (а у нас це слід прийматися без жодного обговорення) - і позицією делегатів не відпускати лідера. Я думаю, що ми готові будемо ухвалити компромісне рішення. Я думаю, ми намітимо низку заходів, які необхідно здійснити в системі органів національного самоврядування. Я навіть не виключаю, що ми визначимо конкретний термін, коли ми зможемо задовільнити бажання Мустафи Джемілєва.

На питання: чи готовий Рефат Чубаров замінити на посаді Джемілєва (Джемілєв бачить своїм наступником саме Чубарова), той відповів, що харизма Джемілєва потрібна, щоб провести низку реформ.

- Я хотів би скористатися харизмою Мустафи Джемілєва, щоб найближчим часом здійснити низку радикальних змін у діяльності органів національного самоврядування. Я просто розумію, що для того, щоб зробити це, потрібна харизма Мустафи Джемілєва, - сказав перший замголови Меджлісу.

- Чи правильно: Ви триматимете Мустафу Джемілєва на цьому кріслі, для того, щоб він провів якісь реформи, і коли він замісить це тісто, потім прийдете Ви - як наступник - і пектимете пиріжки? - запитала журналістка.

- Я скажу так: ми хочемо зробити ці реформи і хочемо, щоб авторитет Мустафи Джемілєва був гарантом проведення цих реформ. Ні для кого не секрет, що у великому політичному організмі завжди буває дуже сильна різниця думок, і не завжди всі складові політичного організму керуються тими цілями, які публічно декларують. Нерідко приватні інтереси домінують у окремих політиків, і для того, щоб окремі політики не заважали проведенню реформ, нам необхідний авторитет Мустафи Джемілєва, - підкреслив Чубаров.

На запитання, що за реформи планується провести, Чубаров відповів: реформи, направлені на зміцнення місцевих і регіональних меджлісів.

- Передусім, місцевих меджлісів. Та система, яку ми вибудовуємо 16 років - з погляду її стійкості - ми вибрали правильний шлях. Але в певний час ми захопилися, напевно, веденням великої політики, або якщо можна такий формат – середньої політики – але ми десь упустили розуміння важливості зміцнення місцевих меджлісів...

...Чи піде Джемілєв з посади, ми дізнаємося вже в цю в суботу, – саме тоді пройде обрання голови Меджлісу. Але, схоже, Мустафу поки не відпустять...

На фото Рефат Чубаров.