На Новий рік Крим чекає товстосумів?

Ви вже знаєте, як і де зустрічатимете Новий рік у Криму? Визначатися потрібно зараз - зволікатимете, все, що трохи краще - розберуть інші!

- Дзвінків багато, цікавляться буквально всім – і тим, що дешевше, і VIP-відпочинком, - розповіли нам в одній із великих кримських турфірм....

Що, де і скільки?

Отже, обдзвонивши декілька турфірм і ґрунтовно попорпавшись в Інтернеті, постараємося розповісти, що сьогодні пропонують в Криму і скільки це коштує.

Цінова категорія – VIP Одним із найдорожчих залишається відпочинок в ялтинському готелі «Ореанда» (категорія - 4 зірки). Згідно з даними турфірм, вартість новорічного банкету з святковою програмою складає 1975 грн. Новорічне свято називається «100 і 1 рік «Ореанди». Буде східний стиль оформлення ресторану, обіцяють вишукану кухню, казкову атмосферу, шоу-програму і феєрверк. Доба проживання в готелі буде коштувати від 1155 грн. до 5985 грн. Пансіонат «Таврія» (розташований на Південному березі). Вартість новорічної програми і банкету - 1,5 тис. грн. У новорічну ніч гостей чекає виступ артистів, банкет, феєрверк, подарунки від пансіонату. 1 січня – Барбекю-partі (шурпа, шашлик – обіцяють багатий вибір). Вартість номера за добу в межах від 580 грн. до 5,2 тис. грн.

Цінова категорія – Престиж

Наприклад, ялтинський пансіонат «Пори року». Вартість дводенного туру (з 31 грудня по 2 січня) на одну людину складає від 2040 грн. до 2650 грн. До того ж, ціна залежить від номера і сюди входить проживання, харчування - сніданок (шведський стіл), екскурсійна і шоу-програма, ранок для дітей. Або готель «Даккар-резорт» (Севастополь). На Новий рік тут обіцяють «Карибський карнавал-2008»: банкет із стравами з країн Карибського басейну, диско в стилі – латіно, шоу-програма, соки і мінералка – без обмежень. Вартість новорічної програми з вечерею – 700 грн. з людини, з дітей до 16 років – 200 грн. Доба проживання в готелі від 500 до 1,1 грн. Заїзд не менше трьох днів.

Цінова категорія – Стандарт

Санаторій «Гурзуфський» (пгт. Гурзуф). Доба проживання – майже 200 грн. За новорічний банкет доведеться викласти 455 грн. «з людини». Новорічна програма стандартна: концертно-розважальна програма за участю Діда Мороза і Снігуроньки, розиграші, фейєрверк і т.п. Санаторій «Перлина» (пос. Гаспра). Вартість новорічної програми для дорослого – 400 грн, дитини до 16 років – 250 грн. Вартість мешкання за номер в добу від 200 до 320 грн. У мешкання включено триразове живлення, користування басейном з підігрітою морською водою, користування тренажерним залом. Заїзд – не менше трьох днів. Суттєвою перевагою санаторію є те, що на його території знаходиться архітектурний комплекс «Ластівчине гніздо» (відповідно – за додаткову плату).

Не хочете сидіти за святковим столом, слухати музику і водити хороводи? Тоді вирушайте в гори. Можна відшукати недорогу базу відпочинку. Наприклад, турпритулок «Долина привидів» (Велика Алушта). Вартість туру – 750 грн. Заїзд 31 грудня – роз`їзд 2 січня. У вартість входить трансфер Сімферополь – турбаза – Сімферополь, проживання, харчування, екскурсії.

Туроператори прогнозують, що до 80% тих, хто приїде до Криму, будуть українці. «Росіяни теж цікавляться турами, але не активно», - стверджують власники туристичного бізнесу.

А загалом, якщо вірити фахівцям, у Криму можна непогано відпочити в новорічну ніч за 300 доларів. Ну, а якщо ваші фінанси, як співається у відомій пісні, не співають романсів, то під час святкових днів, можна “погуляти” навіть на і 3000 доларів... Тим більше, що часу на святкування в нас ой як багато!!!