Ставка на харизму

Чи залишиться Мустафа-ага на посаді керівника Меджлісу – було однією з головних інтриг нинішнього Курултаю (національного з`їзду) кримських татар...

Джемілєв взяв самовідвід, коли його кандидатуру запропонували делегати з`їзду, але кримські татари не захотіли відпускати свого лідера і зобов`язали його брати участь у виборах.

У бюлетень для таємного голосування були включені три кандидатури – Джемілєв і два його заступники Рефат Чубаров і Ремзі Ільясов. За результатами таємного голосування, делегати Курултаю більшістю голосів обрали Джемілєв. За Джемілєва віддали 193 голоси, за Чубарова проголосував 31 делегат, за Ільясова – 11 (всього делегатам було роздано 241 бюлетенів. 6 - визнано не дійсними).

Після оголошення результатів голосування, більшість делегатів Курултаю стоячи, аплодисментами вітали переобрання Джемілєва лідером Меджлісу.

Як заявив журналістам Рефат Чубаров, Курултай в буквальному розумінні слова умовив Джемілєва ще якийсь час пропрацювати на посаді голови Меджлісу. «Бажання Мустафи Джемілєва (піти з посади, - ред.) було сильним, але Курултай йому цього не дозволив», - сказав перший заступник голови Меджлісу.

Чубаров зазначив, що перебування Джемілєва на посаді керівника Меджлісу потрібно, перш за все, для проведення низки реформ в роботі місцевих органів самоврядування. За словами Чубарова, передусім, плануються реформи, направлені на зміцнення місцевих і регіональних меджлісів. Перший заступник голови Меджлісу заявив, що авторитет Мустафи Джемілєва стане гарантом проведення цих реформ «Харизма Мустафи Джемілєва нам потрібна для того, щоб протистояти тим, хто не хоче цих змін», - зазначив Чубаров...

Джємілев очолюватиме Меджліс до кінця літа 2008 року. Як очікується, ближче до осені відбудеться позачергова сесія Курултаю, на якій кримські татари спробують обрати нового керівника Меджлісу. Це пов`язано з тим, що Мустафа-ага залишається непохитним – і хоче залишити посаду голови Меджлісу, мотивуючи тим, що обіймає її вже 16 років, має бути спадкоємність, а також тим, що йому важко суміщати керівництво Меджлісом і роботу у Верховній Раді України...

Відзначимо, що вибори голови Меджлісу були не "найжаркішим" моментом нинішнього Курултаю. Набагато драматічніше проходило обрання членів Меджлісу. Але ми утримаємося від оцінок того, що відбувалося, - сміття з хати не виносять...

Нагадаємо, Курултай є традиційним інститутом вищої державної влади у тюркських народів. На ньому розв`язуються найважливіші питання, що стосуються життя народу.

У 1917 році кримські татари провели перший Курултай. На ньому розглядалися питання державного ладу Криму, взаємовідносини кримських татар з іншими національностями на півострові, політика національного уряду, а також вироблялися закони, що визначають різні сфери суспільного життя кримських татар. Зокрема, Курултай оприлюднив першу кримськотатарську Конституцію - "Кримськотатарські основні закони”.

Фото УНІАН