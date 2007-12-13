Європарламент закликав зменшити наслідки забруднення Чорного моря

Брюссель. 13 грудня. УНІАН. Європейський парламент закликав Раду ЄС та Європейську комісію стежити за розвитком ситуації в Чорному морі та вжити конкретних заходів для зменшення негативних наслідків для оточуючого середовища від забруднення моря внаслідок катастрофи в Керченській протоці на початку листопада.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідна резолюція була схвалена сьогодні на засіданні Європарламенту в Страсбурзі.

У документі депутати висловили свою солідарність із жертвами цієї катастрофи, а також закликали країни-члени ЄС чітко виконувати існуюче на сьогодні європейське законодавство щодо безпеки морських перевезень, зокрема в питанні здійснення перевірок суден в європейських портах.

Депутати взяли до уваги, що Росія тимчасово заборонила вихід в море кораблів класу “ріка-море” в штормових умовах, і підкреслили, що ця заборона може бути скасована лише після детального розслідування причин трагедії у Керченській протоці.

Європарламент також наголосив на важливості суворого дотримання правил навігації як основного елементу забезпечення морської безпеки і закликав країни-члени та країни-сусіди Європейського Союзу забезпечити, щоби персонал кораблів за будь-яких умов не ігнорував штормові попередження.

Крім того, депутати зазначили, що катастрофа в Керченській протоці має привернути увагу країн-сусідів ЄС і, в першу чергу, Росії, яка оголосила про плани збільшення перевезення нафти танкерами, до питань модернізації морського флоту та заборони на використання застарілого танкерного флоту з однією обшивкою.

Європарламент також звернув увагу на те, що запропонований у 2005 році та підтриманий Європарламентом так званий “третій морський проект” законодавства щодо підвищення морської безпеки і досі не був підтриманий Радою міністрів ЄС і закликав Раду міністрів зробити це якомога швидше.

Депутати також закликали Раду ЄС та Єврокомісію посилити співпрацю з неєвропейськими країнами щодо імплементації заходів для зменшення загрози забруднення морів від катастроф з кораблями, включаючи здійснення відповідної співпраці через Міжнародну морську організацію та Паризькій меморандум про взаєморозуміння.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада під час шторму в Керченській протоці постраждали більше 10 суден, в результаті чого в морі опинилися близько 1,2 тис. тонн мазуту, а також 6,8 тисячі тонн сірки. Спостерігалася загибель птахів і риби в Керченській протоці.