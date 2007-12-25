ДТП у Криму: ”Chrysler” врізався в КаМАЗ, 30-тонний гігант звалився на ВАЗ
11:00, 25 грудня 2007Крым
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2 людей загинули і 4 травмовані
Двоє людей загинули і четверо травмовані в результаті дорожньо-транспортної пригоди в Криму.
Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ в АРК, аварія сталася напередодні ввечері на 43-му кілометрі автодороги Ялта – Севастополь.
Водій автомобіля «Chrysler Voyger» при виконанні обгону виїхав на смугу стрічного руху, де автомобіль врізалося в КаМАЗ. Після чого КаМАЗ винесло на стрічну смугу, де він перекинувся на автомобіль ВАЗ-21093.
В результаті аварії водії обох легковиків загинули.
Травми різного ступеня тяжкості одержали водій і пасажирка КаМАЗу, а також пасажирки автомобілів «Chrysler Voyger» і ВАЗу.
Всього, за даними ДАІ, в Криму за добу сталося 7 ДТП, у яких 3 людей загинули і 9 травмовані.
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