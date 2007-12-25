ДТП у Криму: ”Chrysler” врізався в КаМАЗ, 30-тонний гігант звалився на ВАЗ

Двоє людей загинули і четверо травмовані в результаті дорожньо-транспортної пригоди в Криму.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ в АРК, аварія сталася напередодні ввечері на 43-му кілометрі автодороги Ялта – Севастополь.

Водій автомобіля «Chrysler Voyger» при виконанні обгону виїхав на смугу стрічного руху, де автомобіль врізалося в КаМАЗ. Після чого КаМАЗ винесло на стрічну смугу, де він перекинувся на автомобіль ВАЗ-21093.

В результаті аварії водії обох легковиків загинули.

Травми різного ступеня тяжкості одержали водій і пасажирка КаМАЗу, а також пасажирки автомобілів «Chrysler Voyger» і ВАЗу.

Всього, за даними ДАІ, в Криму за добу сталося 7 ДТП, у яких 3 людей загинули і 9 травмовані.