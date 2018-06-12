Хто найвпливовіший політик у Криму?

Народний депутат України від Партії регіонів Антон Пригодський визнаний найвпливовішим політиком у Криму.

За підсумками опитування експертів Кримського Незалежного Центру політичних дослідників і журналістів (КНЦПДЖ) підприємець з Донецької області, якого в кримській пресі називали «куратором Криму», отримав найвищий бал впливовості – 7,92 з 10 можливих.

Його найближчі соратники – голова Верховної Ради АРК Анатолій Гриценко (7,80) та депутат Верховної Ради АРК Олександр Мельник (7,20) посіли наступні за ним місця у першій трійці, а голова постійної комісії ВР Криму Ігор Лукашев (6,12), секретар Ялтинської міськради Олексій Боярчук (3,80) і начальник ГУ МВС України в Криму, (колишній?) депутат Макіївської міськради Анатолій Могильов (3,60) – місця у першому і другому десятках рейтингу впливовості.

У списку 33 найвпливовіших політиків Криму – 12 представників чи висуванців Партії регіонов і Блоку «За Януковича».

До першої десятки також увійшли лідер Меджлісу кримських татар Мустафа Джемілєв (7,04), колишній прокурор Криму Віктор Шемчук (6,88), «організатор» Верховної Ради АРК Григорій Іоффе (5,80), колишній представник Президента України в Криму Геннадій Москаль (5,72) і колишні спікери кримського парламенту «регіонал» Борис Дейч (5,12) та комуніст Леонід Грач (4,96).

Кримський Незалежний Центр політичних дослідників і журналістів щороку проводить традиційне опитування експертів з метою визначення найвпливовіших кримських політиків року, що минає.

Як експерти були запрошені 32 кримські та київські журналісти і політологи, які висвітлюють чи досліджують політичні процеси в Криму. Заповнили анкети 25 експертів, яким був запропонований складений за алфавітом список з прізвищами 71 політика, управлінця, громадського і релігійного діяча. Експерти також додали прізвища ще 5 осіб. Ступінь впливовості обраних політиків (немає значення – позитивний чи негативний) оцінювався за 10-бальною шкалою.

Ступінь впливовості

Пригодський Антон, нар.деп. України, Партія регіонів (ПР) - 7,92

Гриценко Анатолій, голова ВР Криму, Блок «За Януковича» (БзЯ) - 7,80

Мельник Олександр, депутат ВР Криму, підприємець, радник голови ВР Криму, БзЯ - 7,20

Джемілєв Мустафа, голова Меджлісу, нар.деп. України, Блок Наша Україна – Народна самооборона (НУНС) - 7,04

Шемчук Віктор, нар. деп. України, НУНС, кол. прокурор АРК - 6,88

Лукашев Ігор, голова пост. комісії ВР Криму, БзЯ - 6,12

Іоффе Григорій, голова пост. комісії ВР Криму, БзЯ - 5,80

Москаль Геннадій, нар.деп. України, НУНС - 5,72

Дейч Борис, нар.деп. України, ПР - 5,12

Грач Леонід, нар.деп. України, КПУ, перший секретар Кримського Рескому КПУ - 4,96

Хоменко Володимир, пост. предст. Президента України в Криму - 4,80

Драп`ятий Євген, заст. пост. предст. Президента України в Криму - 4,68

Кисельов Василь, нар.деп. України, ПР, голова КрО Партії регіонів - 4,64

Голубєв Микола, голова Респ. Комітету із зем. ресурсів, Християнсько-демократичний Союз - 4,40

Сенченко Андрій, нар.деп. України, БЮТ - 4,20

Плакіда Віктор, голова Радміну АРК, висунутий БзЯ - 4,12

Чубаров Рефат, перший заст. голови Меджлісу, нар.деп. України 5 скликання, НУ - 3,96

Боярчук Олексій, секретар Ялтинської міськради, БзЯ, заст. голови КрО ПР - 3,80

Аметов Даніял, «король самозахоплень», колиш. радник голови ВР Криму - 3,60

Бабенко Геннадій, міський голова Сімферополя, БзЯ - 3,60

Могильов Анатолій, начальник ГУ МВС України в Криму - 3,60

Міримський Лев, нар.деп. ВР Криму, партія «Союз» - 3,52

Умеров Ільмі, голова Бахчисарайської райдержадміністрації - 3,48

Цеков Сергій, перший заст. голови ВР Криму, БзЯ - 2,80

Аблаєв Еміралі, голова Духовного управління мусульман Криму - 2,72

Пшеничний Володимир, голова ГУ СБУ в АРК - 2,68

Бахарєв Михайло, заст. голови ВР АРК - 2,60

Кличников Володимир, голова пост. комісії ВР Криму, партія «Союз» - 2,60

Ільясов Ремзі, голова пост. комісії ВР Криму, депутат ВР АРК, фракція "Рух-Курултай" (Р-К) - 2,48

Куницин Сергій, голова Севастопольської міськдержадміністрації, депутат ВР Криму, Блок Куницина - 2,44

Пробий-Голова Валерій, заст. пост. предст. Президента України в Криму - 2,44

Пилунський Леонід, депутат ВР Криму, Р-К, голова КрО Руха - 2,20

Шувайников Сергій, лідер Національного фронту «Севастополь-Крим-Росія» - 1,96

У попередні роки найбільш впливовими політиками Криму визнавалися Сергій Куницин, Леонід Грач, Анатолій Гриценко, Аркадій Демиденко, Борис Дейч, Василь Кисельов та Анатолій Франчук.

Слід зазначити, що результати проведеного КНЦПДЖ опитування експертів не несуть для його об`єктів жодного позитивного чи негативного політичного навантаження і відображають лише точку зору експертів КНЦПДЖ.