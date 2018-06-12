”Термінатор” оголосив війну Криму

Крим отримав нового головного міліціонера. Правда, з приставкою в.о. Миколу Іллічова - саме він став виконуючим обов`язки начальника Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим - представив особисто міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Міністр підкреслив, що через три місяці Іллічов має доповісти керівництву МВС про ситуацію в Криму.

- І він стане або начальником, або ми шукатимемо іншого виконуючого обов`язки (начальника міліції автономії – ред.), - заявив Луценко.

За компанію головний міліціонер країни прихопив з собою в Крим Геннадія Москаля. Генерал Москаль став головною "фішкою". Він порадував записом телефонної розмови людей, чиї голоси дуже нагадують голоси пана Мельника (депутат парламенту Криму, за деякими даними, пов`язаний з угрупуванням "Сейлем"), Гріценка (кримського спікера) і Могильова (головного міліціонера Криму, який недавно подав рапорт і був звільнений). Ну так от, людина з голосом, надзвичайно схожим на голос Олександра Мельника, учить людину, з голосом головного менту Криму, кого призначати. Мовляв, цього міліціонера не треба, він "бігав, патрони підкидав", життя псував...

...Голова Верховної Ради АРК Гриценко зібрав екстрену прес-конференцію, де назвав обнародувану плівку «серією Мельниченко-2» та заявив, що має намір звернутися в прокуратуру з проханням провести перевірку достовірності записів.

- Я не знаю, що на цій плівці записане, і хто там записаний. Принаймні, враховуючи, що там є моє прізвище, я змушений буду звернутися в прокуратуру за фактом перевірки сумнівних записів, адже що мені цікаво, в рамках якої кримінальної справи велося прослуховування посадовців АРК або окремих її жителів, яка для цього була правова база, – заявив Гриценко.

За словами кримського спікера, в той період, якому нібито відповідає представлена плівка, стосовно учасників цього переговорного процесу не було порушено жодної кримінальної справи, тому будь-яке прослуховування незаконне.

- З того, що було сказано на представленні виконуючого обов`язки начальника Главку МВС України в Криму, не було приведено жодного факту стосовно якихось осіб або жителів Автономної Республіки Крим, про які красномовно говорив генерал Москаль ... заяви Москаля носять хронічний характер, як довгограюча пластинка, за якою немає ніяких реальних фактів, - заявив голова ВР Криму...

...Але повернемося до Луценка...

- Більше Меля (Олександр Мельник - ред.) призначати начальників райвідділів не буде. Бандити не будуть призначати керівництво Криму, - сказав міністр.

- Іллічов отримав квиток на війну – на війну з криміналітетом, - сказав міністр, додавши, що бандитське "кіно від сьогодні припиняється".

- Не цілуєтеся з бандитами – залишитеся на місцях, - пригрозив міністр, звертаючись до співробітників міліції.

Крім цього, Луценко заявив, що у Криму працюватиме спеціальна бригада по боротьбі з бандитизмом, яку очолив начальник Департаменту кримінального розшуку МВС України Василь Паскал.

- Василь Паскал поселяється в Криму, очолює спецбригаду по боротьбі з бандитизмом. Через три місяці - доповідь (про виконану роботу – ред.), - сказав керівник МВС.

Міністр також звернувся до в.о. начальника міліції Криму з вимогою запобігти виїзду за межі України "головних дійових осіб" гучних кримінальних справ, а також попросив приставити до фігурантів охорону.

- Щоб вони, не дай Боже, не зробили собі харакірі, - пожартував Луценко.

Також керівник МВС розформував Управління по боротьбі з незаконним оборотом наркотиків Головного управління МВС України в Криму та Ялтинське міське управління міліції. Перше - тому що "є тільки дахом для наркоторговців", друге - тому що "крізь пальці дивилися за дерибаном землі".

- Якщо міліція Ялти не може утримати золоту землю - на хера нам така міліція? - сказав Луценко...

Тимчасово виконувати обов`язки начальника УБНОН Криму буде перший заступник начальника Департаменту по боротьбі з незаконним оборотом наркотиків МВС України Іван Башта.

- Весь склад УБНОН проходитиме переатестацію», - заявив керівник МВС. При цьому Луценко наголосив, що ті, хто хоче боротися з наркотиками, залишаться працювати, а ті, хто хоче "кришевати" наркоторговців - переходять на відповідну "лінію фронту".

Про міліціяю Ялти Луценко заявив, якщо вона не може "утримати золоту землю", то така міліція не потрібна. Тому ялтинська міліція буде "сформована по-новому"...

Ну, Бог в допомогу...Тільки благими намірами, самі знаєте куди, дорога вистелена...