Крим: підсумки ”свинського” року

Чим жив півострів протягом 2007 року - року свині?

Трагедія року

Увечері 18 липня на автотрасі Сімферополь-Алушта-Ялта в ДТП потрапив автобус, який перевозив людей з Умані на відпочинок до Ялти. В автобусі знаходилися 54 людей (52 пасажири і 2 водії). Автобус на високій швидкості правою стороною "притерся" до кам`яної захисної стіни. Вона буквально здерла обшивку автобуса разом з пасажирами....За даними МНС Криму, внаслідок аварії загинуло 6 чоловік і постраждало 46, зокрема 12 дітей

У реанімації Алуштинської лікарні від травм помер сьомий пасажир автобуса. Ця дорожня аварія сталася на тому ж самому місці, де кілька років тому в ДТП загинули 17 чоловік...

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11 листопада через шторм в Керченській протоці в акваторії Азовського і Чорного морів сталася катастрофа, яка за масштабами та наслідками значно перевищує ті, які були тут до того часу. В результаті стихії постраждало 13 суден, із них – 5 затонули і 8 сіли на мілину. Зокрема, в південній частині протоки розламався навпіл російський танкер «Волгонєфть-139». В море потрапило близько 1,2 тонн мазуту. Крім того, затонули судна «Вольногорск», «Нахічевань», «Ковель», які перевозили приблизно по 2 тис. тонн сірки.

Постраждали птахи, риби...Деякі експерти кажуть, що на відновлення моря піде від двох до шести років...

Курйоз року

У Ялті дельфіни напали на п`яного купальника та відштовховували його в море. Як виявилося, зграя дельфінів загнала рибу між хвилерізами і годувалася. Чоловік вирішив трохи охолодитися, не помітивши хвостату компанію, «морж» стрибнув у море. Найімовірніше, купальщика дельфіни прийняли за конкурента, і стали відгонити непроханого гостя подалі в море. МНСникам довелося кілька разів стукнути палицею по воді, щоб відлякати зграю і витягти людину на поверхню...

Зібрання року

Відповідь на запитання: коли Україна стане повноправним членом Європейського Союзу, шукали політики і бізнесмени на 4-му саміті "Ялтинська європейська стратегія" (YES), який проходив 29-30 червня у Лівадійському палаці-музеї.

Серед учасників саміту були три "політичні важкоатлети", щоправда, вже з префіксом "екс": екс-президент США Білл Клінтон, екс-канцлер Німеччини Герхард Шредер і екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський...

Скандал року

Тут декілька подій. Земельний скандал навколо гольф-поля для доброго знайомого Януковича та історія з авто представницького класу Mercedes-Benz S 500 Long для кримського спікера. Дві ці теми довго мусирувалися в кримських ЗМІ...

Гальмо року

Перше місце дістається комісії ТВО №1 (Сімферополь). Через цю комісію вся країна не могла підвести результати дострокових виборів до Верховної Ради України. Навіть Президент вже почав нервувати...

Виродки року

У Криму порушено першу кримінальну справу за фактом жорсткого поводження з тваринами. В селі Новоіванівка 5 хлопців, двоє з яких - неповнолітні, знущалися із собаки на кличку Блейд. Пса, який належав одному з підлітків, вирішили позбутися... Собаку спочатку били, потім відрізували ще живому псу голову. Хлопці замаринували м`ясо тварини і посмажили шашлики в одному з місцевих барів. Про знущання дізналися дільничні – коли почало поширюватися відео вбивства тварини. 22-річного хлопця, котрий відрізував псу голову, ймовірно, притягнуть до відповідальності...

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Жителька Красноперекопська під час п`янки народила і одразу винесла дитину на смітник. Запропонував викинути малюка п`яний "батько". Він поклав дитину в пакет, який помістив у відро, присипав зверху побутовими відходами... Врятувала життя дитині старенька, яка підгодовувала на місцевому звалищі бродячих собак і кішок. Побачивши серед сміття дивний пакет і розгорнувши його, літня жінка жахнулася. Старенька передала малюка медікам...

Ювілей року

Софія Ротару по-царськи відсвяткувала ювілей у Лівадійському палаці біля Ялти. Такого тут ще не було! Привітати ювілярку приїхал Президент України Віктор Ющенко, Йосип Кобзон, Лев Лещенко, Алла Пугачова та ін.

Свої вітання Ротару, зокрема, висловили посол РФ в Україні Віктор Чорномирдин, голкіпер київського «Динамо» Олександр Шовкоський, дизайнер Лілія Пустовіт та багато інших.

Президент вручив співачці орден «За заслуги» ІІ ступеня...