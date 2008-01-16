У Севастополі проходить збір з керівним складом українського флоту

У Севастополі проходить оперативний збір з керівним складом Військово-Морських Сил ЗС України.

За даними управління прес-служби Міноборони України, загалом до збору залучено керівний склад управлінь, служб та відділів штабу ВМС України, командири об’єднань, з’єднань, частин та установ вітчизняного флоту. В ході збору вони прослухають лекції з теорії оперативного мистецтва та принципів застосування Військово-Морських Сил України, основних положень Державної програми розвитку ЗС України на 2006-2011 роки та напрямків розвитку ВМС ЗС України у 2008 році.

Також учасники збору ознайомляться з формами та способами застосування родів військ українського флоту під час ведення морської операції. Розглядатимуться тенденції розвитку морського озброєння і військової техніки, форми і способи застосування військових флотів провідних країн світу.

"Перед учасниками збору виступлять представники командувань Сухопутних військ, Повітряних Сил, Командування сил підтримки, Об’єднаного оперативного командування та Національної академії оборони України, які ознайомлять учасників збору з формами та способами застосування цих структур у спільній взаємодії з силами флоту в операції оперативного угруповання військ на приморському напрямку", - інформує прес-служба.

Завершиться оперативний збір тестуванням та прийняттям заліків в учасників заходу.

2008 рік у Збройних Силах України визначено роком Військово-Морських Сил.