Презентація ”Робочий зошит із друкарською основою для учнів 1-х класів”

17 січня - 12.00. Прес-конференція: "Презентація кримоведчеських видань "Робочий зошит із друкарською основою для учнів 1-х класів до програми "Я, моя сім`я і мої сусіди" і "Робочий зошит із друкарською основою для учнів 2-х класів до програми "Місце, де ми живемо", розроблена в рамках спецкурсу "Культура добросусідства".

Прес-конференцію проводять представили інформаційно-методичного центру міжкультурної освіти і толерантності до дня Автономної Республіки Крим Олег Смирнов і Маргарита Араджіоні.

В Інформаційному прес-центрі (вул.Севастопольська, 8, к.106).