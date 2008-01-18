У Сімферополі - другий з`їзд Національного фронту ”Севастополь-Крим-Росія”

20 січня - 11.00. Другий з`їзд Національного фронту "Севастополь-Крим-Росія".

З`їзд носить робочий характер. Делегати заслуховуватимуть звіт лідера Національного Фронту «Севастополь-Крым-Росія» Сергія Шувайникова про підсумки проведення Російського року – 2007, про ситуацію в російському русі Криму та ін.

"У зв`язку з реальністю проведення позачергових виборів в місцеві органи влади Криму" делегати з`їзду планують створити Всекримську передвиборчу коаліцію «Російський Фронт Сергія Шувайникова» (ВПК РФСШ). Вона об`єднає партійні і суспільні організації автономної республіки, цілями і завданнями яких є захист політичних, національних і соціально-економічних прав і інтересів жителів Криму, в першу чергу російського населення півострова.

У великому залі Федерації незалежних профспілок Криму (другий поверх) за адресою (Сімферополь, вул.Севастопольська, 8). Початок роботи з`їзду – 11.00 годин ранку. Завершення роботи – 12.30.