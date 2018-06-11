Пташиний грип: від А до Я

Пташиний грип - це хвороба дикої та домашньої птиці, спричинена вірусами пташиного грипу. Людина за звичай не може інфікуватись вірусами пташиного грипу, але з 1997 року було зафіксовано декілька підтверджених випадків інфікування людини вірусами пташиного грипу. Більшість інфікованих захворіли внаслідок прямого або близького контакту з хворими птахами. Випадки передачі вірусів пташиного грипу від інфікованих до здорових осіб фіксувались дуже рідко; не було зафіксовану випадку інфікування більше, ніж однієї людини. Пандемія на всій земній кулі може виникнути в тому випадку, якщо вірус пташиного грипу зміниться настільки, що зможе легко передаватись від людини до людини. Експерти в усьому світі відслідковують зміни вірусів пташиного грипу, які можуть спричинити пандемію грипу.

Для зменшення ризику захворювання людей вірус пташиного патогенного грипу необхідно:

1. Уникати контакту з курами, качками та іншими птахами, у місцях, де відмічались випадки захворювання птиці, в місцях забою, або там, де є підозра на наявність вірусу пташиного грипу. Не впускати домашню птицю в будинок. Забороняти дітям гратись з птахами або ж утримувати їх у квартирі.

Зверніть увагу на те, що інфіковані птахи можуть поширювати хворобу ще до того, як буде виявлено симптоми захворювання. Деякі птахи, такі як качки, можуть бути інфікованими та розповсюджувати хворобу і при цьому не мати ніяких симптомів.

Якщо контакт з домашню птицею все ж таки є: не тріть очі; перед тим, як їсти, пити, курити до того як ви вимили руки з милом.

2. Уникайте близького контакту з людьми, які вже захворіли. Якщо ви захворіли - залишайтесь вдома іабо тримайтеся на відстані від інших; закривайте ніс та рот хусточкою, при кашлі та чиханні, щоб запобігти передачі вірусу.

3. Мийте руки з милом, особливо:

- Після того, як поміняли дитині підгузок.

- Після відвідування туалету.

- Перед готуванням чи вживанням їжі або перед годуванням дитини.

- Після того, як тримали в руках сире м`ясо.

- Після того, як кашляли, чхали або сякалися.

- Після обробки побутових відходів.

- Перед і після обробки порізу чи рани.

- Після контакту з тваринами чи їх відходами.

- Після відвідування ринків.

4. Регулярно прибирайте місця утримання домашніх птахів. Прибирайте та підмітайте екскременти та залишки їжі з загону кожен день. Спалюйте або закопуйте в землю пір`я та екскременти птахів. Закопувати потрібно глибоко з використанням вапна для того, щоб тварини, які живляться падаллю, не могли розкопати такі місця.

5. Необхідно дотримуватись заходів безпеки при приготуванні та вживанні в їжу м`яса птиці чи яєць, як зазначено вище.

6. Необхідно дотримуватись заходів безпеки при відвідуванні птахофабрики чи інших місць, де утримується птиця. Після відвідання місць перебування птиці чи контактування з птахами помийте руки з милом, почистіть та продезінфікуйте одяг, взуття, колеса велосипеду, мотоциклу чи іншого транспортного засобу.

Забій птиці в домашніх умовах

- Не можна вживати в їжу забиту хвору птицю або ж птицю із поголів`я з однією чи декількома хворими птахами. Не можна продавати яйця для вживання в їжу людьми чи тваринами.

- Забій повинен здійснюватись в певному місці подалі від диких птахів. Не можна допускати туди дітей та тварин.

- Людина повинна користуватись засобами індивідуального захисту та дотримуватись правил гігієни. Після забою вона повинна почистити та продезінфікувати відповідне місце та прибрати пір`я та відходи життєдіяльності дотримуючись всіх правил безпеки.

Купівля м`яса птиці чи яєць

- Купуйте птицю та продукти з м`яса птиці тільки в магазинах, що відповідають встановленим стандартам збереження та гігієни продуктів харчування.

- Не купуйте живих птахів, оскільки пташиний грип може передаватись при близькому контакті з живими птахами.

- Вибирайте свіже м`ясо птиці без ознак хвороби (зазвичай ознаками може бути темний колір, крововиливи та ін.).

- Вибирайте свіжі яйця без залишків екскрементів на шкаралупі. Не купуйте яйця з пошкодженою шкаралупою.

- Пам`ятайте, що ви можете вживати консервоване м`ясо птиці, оскільки перероблені продукти піддаються термічній обробці при якій віруси гинуть.

Які види птахів можуть інфікуватись вірусами пташиного грипу?

Вірусами пташиного грипу можуть інфікуватись кури, індички, фазани, перепілки, качки, гуси, а також багато інших видів птахів, включаючи перелітних водоплаваючих птахів.

Які ознаки та симптоми пташиного грипу у птахів?

Спектр симптомів у інфікованих птахів досить широкий, від легкого нездужання і важкого захворювання до смертельних випадків, які можуть перерости в епідемію:

- Спад активності

- Різке зменшення яйценосності

- Набряк голови з опухлим та синювато-фіолетовим гребенем та борідкою

- Крововилив у внутрішню мембранну поверхню

- Ускладнене дихання

- М`язова слабкість/параліч

- Діарея

- Раптова смерть

Для того, щоб визначити діагноз необхідно виділити вірус.

Чи безпечно вживати в їжу домашню птицю?

Так, вживання в їжу домашньої птиці, приготовленої відповідним чином, є безпечним. Термічна обробка руйнує бактерії, включаючи віруси пташиного грипу.

Необхідно:

- Готувати м`ясо птиці до повної готовності при температурі 70°C, м`ясо не повинно бути рожевим, а жовток яйця рідким.

- Тримати окремо сире м`ясо від приготовленого або готової до вживання їжі; використовувати окремі ножі та дошки; не використовувати сирі або ж не круто зварені яйця для приготування їжі, яка не буде проходити термічну обробку.

- Мити руки після контакту з замороженим або сирим м`ясом птиці і яйцями; ретельно мити поверхню та посуд після контакту з сирим м`ясом.

Які додаткові заходи необхідно вжити, якщо на території мого проживання вже зафіксовано випадки пташиного грипу?

1. Не заносьте забруднення з інших ферм та ринків.

- Почистіть або помийте своє взуття та колеса велосипедумотоциклу або іншого транспортного засобу та поміняйте одяг відразу після повернення з птахофабрики або пташиного ринку (таким чином ви не зможете принести вірус додому на одязі, взутті або транспортному засобі).

- Очищайте та дезинфікуйте все, що надходить до птахофабрики, і могло мати контакт з птицею чи з її екскрементами поза межами вашого господарства. Сюди входить одяг, приладдя та інше обладнання, таке як клітки або шини велосипедів чи інших транспортних засобів.

- Не позичайте обладнання чи транспортні засоби з інших птахофабрик.

- Не транспортуйте живих чи мертвих курей, качок чи іншу домашню птицю з одного місця в інше, навіть якщо ви думаєте, що ваші птахи здорові.

- Не беріть курчат, каченят або поросят з інших ферм.

- Не купуйте та не беріть тварин, яйця чи компост з інших ферм.

2. Тримайте окремо домашню птицю від дикої, а також від домашньої, яка знаходиться на волі.

- Тримайте птицю, яку ви принесли з інших ферм, окремо від вашої домашньої птиці протягом щонайменше 14 днів.

- Утримуйте ваших птахів за огорожею або в клітках, окремо від інших тварин і диких птахів та будь-яких водоймищ, які можуть бути заражені дикими птахами.

3. Проведіть вакцинацію своїх птахів, якщо це було рекомендовано місцевою владою.

4. Пам`ятайте, що забороняється полювати в радіусі 10 км від місця, де було виявлено вірус H5N1.

В разі можливого контакту з мертвою птицею, причиною смерті якої був пташиний грип, чи з екскрементами або ж навколишнім середовищем, де знаходились хворі та мертві птахи

- Ретельно помийте руки.

- Негайно повідомте районну ветеринарну службу про випадок захворювання або смерті птиці.

- Перевіряйте температуру тіла протягом 7 днів. При підвищенні температури ( 38°C), скарг з боку респіраторної системи, чи появі очної інфекції, негайно зверніться до лікаря.

Якщо домашня птиця померла на вашому подвір`ї, продезінфікуйте подвір`я та негайно повідомте про випадок районну ветеринарну службу.

- Одягніть засоби індивідуального захисту. Як мінімум, закрийте лице та одягніть рукавички або замість них використовуйте пластикові пакети.

- Якщо відповідні служби не прибудуть вчасно, закопайте мертвих домашніх птахів на глибину щонайменше 2,5 метра подалі від джерел постачання води.

- Почистіть територію від екскрементів птиці за допомогою шкребка та спаліть їх.

- Почистіть територію, де були екскременти, мильним або вапняним розчином.

Примітка: пташиний грип перебігає так само, як багато інших хвороб домашньої птиці, особливо він схожий на псевдочуму. Навіть якщо ви думаєте, що знаєте, від чого ваша птиця хворіє чи вмирає, все ж таки повідомте відповідні служби.

Примітка: якщо ваша домашня птиця чи птиця сусіда захворіла або померла від пташиного грипу - необхідно провести відбраковку та продезинфікувати ферму. Не вбивайте птахів самостійно - зачекайте на працівників спеціальних служб, які зроблять це відповідним чином. Після того, як буде проведено відбір здорових птахів, виконуйте інструкції відповідних служб, які пояснять, як отримати компенсацію та продезинфікувати вашу ферму.

Що необхідно робити, якщо я думаю, що хтось захворів на пташиний грип?

• Негайно відвести хворого до лікаря.

- Перед тим, як це зробити, необхідно вжити наступні заходи: вимийте декілька разів руки, одягніть маску чи закрийте рот та ніс хусточкою, попросіть хворого також одягнути маску або ж закрити рот та ніс хусточкою, обмежте контакти хворого з іншими людьми.

- Зверніться за порадою до найближчої районної лікарні або медичного пункту.

Чи може щеплення від звичайного грипу захистити мене від пандемії?

Ні, не може. Але щеплення захистить вас від сезонного грипу.

Чи існує спеціальна вакцина проти пандемії грипу?

Ні, наразі не існує вакцини, яка б могла захистити людину від інфікування вірусами пташиного грипу. Навіть якщо така вакцина і знаходиться на стадії розробки, існують труднощі як у завершенні розробки, так і у масовому виробництві. Віруси постійно змінюються тому спеціальна вакцина проти пандемічного грипу не може випускатись поки не буде виявлено та виділено вірус, що спричинив пандемію. З моменту, коли буде виділено вірус, потрібно ще 4-6 місяців на розробку, тестування та масове виробництво вакцини.

МОЗ України