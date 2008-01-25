ООН: За останній місяць курячий грип було зареєстровано в 15 країнах світу

За останній місяць курячий грип було зареєстровано у 15 країнах світу, зокрема в Україні та Росії.

Як повідомили УНІАН у Центрі новин Організації Об`єднаних Націй, таку інформацію розповсюдила Продовольча і сільськогосподарська організація Об`єднаних Націй (ФАО).

Спалахи небезпечного вірусу виявлено в основному серед домашньої птиці у приватних подвір’ях.

Експерти ФАО вважають, що курячий грип, як і раніше, загрожує життю тих, хто безпосередньо працює з птицею, а також підриває стабільність фермерських господарств.

У списку країн, в яких виявлено вірус H5N1 у січні, також Бангладеш, Бенін, Китай, Єгипет, Німеччина, Індія, Індонезія, Іран, Ізраїль, М’янма, В`єтнам, Польща і Туреччини.

Глава ветеринарного офісу ФАО Джозеф ДОМЕНЕЧ заявив, що в глобальному масштабі за останні три роки було досягнуто помітного прогресу щодо забезпечення контролю над вірусом курячого грипу. Багато держав зміцнили системи з його виявлення і запобігання подальшому розповсюдженню.

Разом з тим, він зазначив, що говорити про подолання небезпеки поки що рано. Особливу занепокоєність у ФАО викликають ситуації з розповсюдженням захворювання серед птиці в Індонезії, Бангладеш та Єгипті.