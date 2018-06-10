Крим сподівається на ”авось”

Керченська трагедія дає про себе знати через три місяці. Екологічна громадськість Криму б`є на сполох, а влада автономії розводить руками, киваючи у бік Росії...

Нагадаємо, 11 листопада минулого року через шторм в Керченській протоці в акваторії Азовського і Чорного морів пострадало декілька суховантажів і танкеров. Зокрема, в південній частині протоки розламався навпіл російський танкер «Волгонєфть-139». В море потрапило близько 1,2 тонн мазуту. Крім того, затонули судна «Вольногорск», «Нахічевань», «Ковель», які перевозили приблизно по 2 тис. тонн сірки.

Понад п’ять тисяч тонн мазутної суміші, з піском і водоростями, зібраної на острові Коса Тузла та на Азовськом узбережжі Ленінського району, дотепер залишається на території Криму. Росія, незважаючи на обіцянки забрати мазут, тепер відмовляється це робити. Як днями заявив голова Ради міністрів автономії Віктор Плакіда, питання транспортування нафтопродуктів з території Криму слід вирішити до настання весни, не можна чекати потепління – пригріє сонце і весь цій бруд знову потрапить у грунт та воду.

Утилізувати мазут в Україні ніде, заявив журналістам один із заступників кримського прем`єра Едуард Гривковський…

Пока кримські урядовці думають, що тепер робити, у східному Криму невеликий «сюрприз»: у Керченській протоці в прибережній смузі від мису Малий до Такіл зафіксовано викиди мазуту. Це стверджують активісти Партії Зелених України. Вони припускають, що викиди - це наслідки спливаючого мазуту, викликаного невеликим штормом у ніч з 4 на 5 лютого.

Крім того, за даними «зелених», виявлено «цілі колонії мертвих, нафторайдужних медуз і декілька десятків трупів бакланів».

«Смугу практично суцільного забруднення пляжів простежено впродовж 7 км від мису Акра до мису Такіл. Це вже зона Керченської передпротоки, що переходить в Чорне море», - заявляють «зелені».

У Головного управління МНС України в Криму кажуть, що все не так погано, як про це говорять зелені й екологи. За даними МНС на території від мису Такіль до Аршинцевської коси спостерігється «незначне забруднення берегової смуги нафтопродуктами», а також забруднення «у вигляді промаслених морських водорослей». «Лінія забруднення переривиста, плямами в діаметрі від 1 до 10 сантиметрів. Основні скупчення спостерігаються в кутових частинах бухти», - повідомляє МНС.

Силами рятувальників і співробітників сільських рад Ленінського району проводяться роботи з очищення узбережжя від нафтопродуктів.

Тим часом, «зелені» звинувачують владу в небажанні вирішувати проблему, що склалася в Керченській протоці після катастрофи танкера з нафтою. «На сьогодні ми не бачимо дій з боку урядів України і Криму щодо виділення фінансових і технічних засобів для локалізації і збору нафтопродуктів. Партія Зелених України закликає відповідальних осіб, громадськість і засоби масової інформації не замовчувати проблему, а встигнути до літнього сезону справитися з ліквідацією наслідків розливу нафти», - говориться в заяви актівіств ПЗУ.

Чи не пора, панове, «зачесатися»?