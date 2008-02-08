У Криму почали реалізовувати проект зі створення центру вищої освіти інвалідів

У Кримському гуманітарному університеті почали реалізовувати спільний європейський проект зі створення регіонального центру вищої освіти інвалідів.

42 викладачі розробляють учбово-методичний комплекс дисциплін з урахуванням специфіки роботи з цими студентами; вивчають національні, регіональні й місцеві умови підготовки інвалідів у навчальних закладах нашої країни. Все це допоможе згодом поширити досвід кримських освітян й надавати інвалідам якісну освіту в усіх регіонах нашої держави.

Саме в цьому вузі п’ять років тому створили єдиний в Україні спеціалізований факультет для таких студентів, де нині навчається 96 юнаків і дівчат з обмеженими можливостями.

"Голос України"