У Криму почали реалізовувати проект зі створення центру вищої освіти інвалідів
01:14, 08 лютого 2008Крым
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Розширюють можливості
У Кримському гуманітарному університеті почали реалізовувати спільний європейський проект зі створення регіонального центру вищої освіти інвалідів.
42 викладачі розробляють учбово-методичний комплекс дисциплін з урахуванням специфіки роботи з цими студентами; вивчають національні, регіональні й місцеві умови підготовки інвалідів у навчальних закладах нашої країни. Все це допоможе згодом поширити досвід кримських освітян й надавати інвалідам якісну освіту в усіх регіонах нашої держави.
Саме в цьому вузі п’ять років тому створили єдиний в Україні спеціалізований факультет для таких студентів, де нині навчається 96 юнаків і дівчат з обмеженими можливостями.
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