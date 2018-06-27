Вандали вщент зруйнували мусульманський цвинтар (6 фото)

Декілька сотень могил зруйновано в ніч з 9 на 10 лютого на центральному мусульманському цвинтарі в кримському селищі Нижньогірський. Це новий цвинтар (поховання, за словами жителів, проводяться там з 1992 року).

Як розповів голова Нижньогірського регіонального меджлису, депутат райради Мустафа Салманов, невідомі убили собаку, який був єдиним сторожем на кладовищі (у бюджеті комунальної служби району не передбачене фінансування охорони кладовищ), частково зруйнували паркан та зруйнували практично повністю все надгробне каміння. За його словам, близько 270. Ще 10 надгробків дивом уціліли.

- 10 надгробків, які знаходяться під парканом, дивом уціліли. Може, не помітили їх в темноті чи пощадили? – говорить Салманов.

У Нижньогірському меджлісі вважають акт вандалізму запланованою акцією.

- 270 надгробків знищити за одну ніч! Я навіть не знаю, як назвати цей цинічній вчинок! Такий обсяг руйнувань не може бути здійснений рукою одного або двох вандалів, і, схоже, це є запланованою акцією, - відзначає Салманов.

Вже порушено кримінальну справу за ознаками статті 297 Кримінального Кодексу України (наруга над могилами) за фактом масового акту вандалізму на кладовищі.

У міліції кажуть, що зловмисниками, які, швидше за все, застосовували предмет, спеціально пристосований для руйнування пам`ятників (наприклад – кувалду), зруйновано або пошкоджено більше 200 надгробків.

Слідчо-оперативною групою місцевої міліції, а також фахівцями і експертами Головного управління МВС України в автономії проводяться детальний огляд і фіксація скоєного злочину.

- Міліція просить громадян, які мають відомості про причетність конкретних осіб до подій у Нижньогірському районі, сприяти слідству, - звертається МВС автономії.

Осквернення могил на мусульманському кладовищі засудив голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим Анатолій Гриценко.

- Те, що відбулося, я розцінюю як акт вандалізму. Є – люди, а є – нелюди. Так от той, хто поганив могили мусульман, явно відноситься до останньої категорії. Навряд чи нормальна людина здатна на таке. Подібного роду провокації не тільки обурюють релігійні почуття віруючих різних конфесій. Вандалізм завжди викликає презирство. Осквернення могил споконвіку вважалося найтяжчим гріхом у будь-якій вірі, який, рано чи пізно, але доведеться спокутувати, - говорить кримський спікер.

При цьому він зазначив, що акт вандалізму на мусульманському кладовищі в селищі Нижньогірський також можна розцінювати як ”цинічну спробу розпалити вогонь міжнаціональної ворожнечі”, а це неприпустимо.

У міліції поки не висловлюють версій щодо організаторів акту вандалізму. Разом з тим, прес-служба міліції нагадує, що минулого тижня в Криму розкрито два факти вандалізму, що мали місце в селах Марфовка (нанесення написів сатанинського толку на слов`янських і мусульманських могилах) і Войково (руйнування 124 слов`янських могил) Ленінського району, і «в обох випадках не вбачається міжнаціональної або міжрелігійної причини». «Вандалами виявлялися місцеві жителі, що ведуть асоціальний спосіб життя, зловживають алкоголем, мають низький рівень самосвідомості», - зазначають в МВС.

Тим часом, в регіональному меджлісі висловлюють свою версію відносно події. Так, за словами Салманова, 9 лютого в одній із забігайлівок (розташована в 700 метрах від кладовища) була «п`яна буза».

- Компашка влаштували п`яну бузу в забігайлівці. Вони висловлювалися проти кримських татар. Потім виникла бійка. Коли все закінчилося – вони розійшлися. Ми не виключаємо, що потім компашка підтягла людей (на кладовище – ред.), - говорить Салманов. Він також повідомив, що міліція вже допитала людей, що організували пиятику…

Втім, це тільки версія... Сподіваємося, що незабаром винуватці будуть знайдені...

Фото прес-служби Меджлісу