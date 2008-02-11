Прокуратурою відновлено право власності заводу імені Фрунзе

Право власності заводу імені Фрунзе Національного аграрного університету на цілий ряд об`єктів нерухомості відновлено завдяки втручанню територіальної прокуратури.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, за протестом територіальної прокуратури Сакський міськрайсуд скасував рішення Кримського третейського суду, який передав амбулаторію сімейної медицини, дві свердловини прісної води, котельну та недобудовану будівлю санаторію «Світлана» третій особі.

"Сакський міськрайсуд погодився з доводами прокуратури про те, що справи, одній із сторін в яких виступають органи держвлади та місцевого самоврядування, держпідприємства та організації, знаходяться поза компетенцією третейських судів", - йдеться в повідомленні.

На цій підставі, за наявності інших порушень норм матеріального права, Сакський міськрайсуд задовольнив позовну заяву прокуратури в інтересах учбово-дослідного племінного птахівничого заводу ім. Фрунзе та Фрунзенської селищної ради.