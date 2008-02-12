Комуністи назвали Російську общину Криму «політичними карликами»

Кримська організація Компартії України вважає заяву Російської общини Криму з вимогою про відставку міністра освіти автономії – комуніста Валерія ЛАВРОВА "продовженням гонінь" активістів КПУ з боку влади півострова.

Про це йдеться в заяві прес-служби Кримського рескому КПУ.

«Перекрутили вирваний з контексту вислів міністра освіти АРК, комуніста В.Лаврова на прес-конференції 28 січня, що стосується рішення Ради міністрів про збільшення кількості шкіл з українською мовою навчання, та і звинуватили персонально його, не мало-не багато, в зраді інтересів більшості кримчан, політиці дискримінації за мовною ознакою, додавши вимогу про відставку», - заявили комуністи.

Кримська КПУ називає Російську общину Криму «політичними карликами» та одним з гвинтиків партійного механізму кримських регіоналів. «Заява Російської общини стала ланкою одного ланцюга в низці розв`язаних Гриценко і Плакідою гонінь на комуністів у владі, що критикують їх за холуйську підлесливість перед проамериканськими київськими ставлениками», - йдеться в заяві КПУ.